Супружеская пара из Ирландии выиграла 4,4 млн евро в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Супружеская пара из деревни Милтаун на юге Ирландии выиграла 4,4 млн евро в лотерею, передает УНН со ссылкой на Irish Examiner.
Победители рассказали, что планируют разделить выигрыш с семьей и близкими друзьями.
"Когда мы осознали, что победили, первое, что мы сделали - составили список родственников и друзей, которым мы сможем помочь", - заявили счастливчики.
Ирландцы также планируют отдать часть от выигранных денег на благотворительность.
"А когда мы будем платить за ипотеку и обеспечивать будущее наших детей, мы по-настоящему осознаем важность победы", - добавили они.
Напомним, лотерейные выигрыши помогают людям улучшить свое материальное положение и воплотить давние мечты. К примеру, домохозяйка Ирина Здиорук из Черкасской области, выигравшая в этом году 1 млн грн в "Лото-Забава", долго мечтала о поездке в Париж и теперь может себе это позволить.