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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118027 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 156705 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148859 просмотра

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Супружеская пара из Ирландии выиграла 4,4 млн евро в лотерею

Супружеская пара из Ирландии выиграла 4,4 млн евро в лотерею

Киев  •  УНН

 • 7608 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Супружеская пара из деревни Милтаун на юге Ирландии выиграла 4,4 млн евро в лотерею, передает УНН со ссылкой на Irish Examiner.

Победители рассказали, что планируют разделить выигрыш с семьей и близкими друзьями.

"Когда мы осознали, что победили, первое, что мы сделали - составили список родственников и друзей, которым мы сможем помочь", - заявили счастливчики.

Ирландцы также планируют отдать часть от выигранных денег на благотворительность.

"А когда мы будем платить за ипотеку и обеспечивать будущее наших детей, мы по-настоящему осознаем важность победы", - добавили они.

Напомним, лотерейные выигрыши помогают людям улучшить свое материальное положение и воплотить давние мечты. К примеру, домохозяйка Ирина Здиорук из Черкасской области, выигравшая в этом году 1 млн грн в "Лото-Забава", долго мечтала о поездке в Париж и теперь может себе это позволить.

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