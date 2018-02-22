Подробиці загибелі прикордонника на навчаннях: бліндаж, в якому він перебував, обстріляли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час навчань прикордонників у Львівській області, на яких трагічно загинув військовий, відпрацьовувалися умови, максимально наближені до бойових. Як розповів УНН поінформований співрозмовник, йдеться і про обстріл учасників навчань з різної вогнепальної зброї.
Під час навчань на полігоні у Великих Мостах у Львівській області укриття (бліндаж), в якому перебував загиблий та ще низка прикордонників, був обстріляний з вогнепальної зброї. Що саме це була за зброя, співрозмовник не уточнив. Однак повідомив, що окрім загиблого ніхто з тих, хто перебував в укритті, не постраждав.
Вбитий був оперативним розвідником Прикордонної комендатури швидкого реагування.
Навчання, які проводились на полігоні, були спрямовані передусім на відпрацювання швидкого реагування на спроби незаконного перетину кордону контрабандистами.
Як стало відомо УНН, за фактом загибелі прикордонника відкрито кримінальне провадження за ст. 426-1 ККУ - Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.