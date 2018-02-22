Подробности гибели пограничника на учениях: блиндаж, в котором он находился, обстреляли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время учений пограничников во Львовской области, на которых трагически погиб военный, отрабатывались условия, максимально приближенные к боевым. Как рассказал УНН информированный источник, речь идет и об обстреле участников учений из различного огнестрельного оружия.
Во время учений на полигоне в Великих Мостах во Львовской области укрытие (блиндаж), в котором находился погибший и еще ряд пограничников, был обстрелян из огнестрельного оружия. Что именно это было за оружие, собеседник не уточнил. Однако сообщил, что кроме погибшего никто из находившихся в укрытии, не пострадал.
Убитый был оперативным разведчиком Пограничной комендатуры быстрого реагирования.
Учения, проводимые на полигоне, были направлены прежде всего на отработку быстрого реагирования на попытки незаконного пересечения границы контрабандистами.
Как стало известно УНН, по факту гибели пограничника открыто уголовное производство по ст. 426-1 УК - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.