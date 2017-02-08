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Подробиці вилучення арсеналу зброї і боєприпасів на Хмельниччині повідомили правоохоронці

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вночі правоохоронці провели обшуки у приватному будинку 39-річного жителя одного з сіл Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині. В результаті було виявлено і вилучено цілий арсенал зброї. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник ГУ НПУ у Хмельницькій області Микола Семенишин.

Подробиці вилучення арсеналу зброї і боєприпасів на Хмельниччині повідомили правоохоронці

Чоловіка затримано, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

У прокуратурі Хмельницької області повідомили, що в листопаді 2016 року у м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області з вогнепальними пораненнями в області тулуба виявлено труп місцевого приватного підприємця. За вказаним фактом слідчим відділом ГУНП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство та розбій).

З метою перевірки на причетність до вчиненого злочину, у жителя Кам’янець-Подільського району 7 лютого поточного року провели санкціонований обшук.

В результаті було виявлено та вилучено значну кількість зброї та боєприпасів – 6 автоматів Калашникова, 3-х мисливських гладкоствольних рушниць, 2-х малокаліберних гвинтівок, 24-х гранат із запалами, 12 пістолетів, з них 6 системи Макарова, 2-х снайперських прицілів, 8 пристроїв для безшумної стрільби, понад 3000 набоїв, 2-х радіостанцій, 2-х броніжилетів та 4-х масок-балаклав.

За наслідками обшуку слідчим відділом Головного управління Національної поліції в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Особу, в якої виявлено заборонені в обігу предмети, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі у кримінальному провадженні здійснюється комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне та повне дослідження його обставин, за процесуального керівництва групи прокурорів галузевого відділу прокуратури області.

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