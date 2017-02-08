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Подробности изъятия арсенала оружия и боеприпасов в Хмельницкой области сообщили правоохранители

Киев • УНН

 • 9900 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня ночью правоохранители провели обыски в частном доме 39-летнего жителя одного из сел Каменец-Подольского района Хмельницкой области. В результате был обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник ГУ НПУ в Хмельницкой области Николай Семенишин.

Подробности изъятия арсенала оружия и боеприпасов в Хмельницкой области сообщили правоохранители

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В прокуратуре Хмельницкой области сообщили, что в ноябре 2016 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области с огнестрельными ранениями в области туловища обнаружили труп местного частного предпринимателя. По данному факту следственным отделом ГУНП в области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство и разбой).

С целью проверки на причастность к совершенному преступлению, у жителя Каменец-Подольского района 7 февраля текущего года провели санкционированный обыск.

В результате было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов - 6 автоматов Калашникова, 3 охотничьих гладкоствольных ружья, 2 малокалиберных винтовки, 24 гранаты с запалами, 12 пистолетов, из них 6 системы Макарова, 2 снайперских прицела, 8 устройств для бесшумной стрельбы, свыше 3000 патронов, 2 радиостанции, 2 бронижилета и 4 маски-балаклавы.

По результатам обыска следственный отдел Главного управления Национальной полиции в области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Лицо, у которого обнаружены запрещенные в обороте предметы, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас в уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на всестороннее и полное исследование его обстоятельств, под процессуальным руководством группы прокуроров отраслевого отдела прокуратуры области.

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