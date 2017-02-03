Подорожчання проїзду в метро Києва наразі не планується
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На сьогодні не обговорюється питання підняття тарифів у столичному метро до 6 грн. Про це повідомив начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"6 грн – це собівартість проїзду, бо в нас зросли витрати на електроенергію, на заробітну плату через підняття мінімалки… Але в місті на сьогодні не стоїть питання про підняття тарифів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, через зростання електроенергії та збільшення мінімалки збитки Київського метропополітену можуть сягнути мільярда гривень.
Нагадаємо, у "Київпастрансі" повідомили, що проїзд у наземному громадському транспорті Києва поки не подорожчає попри собівартість у 5,6 грн.