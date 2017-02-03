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Подорожание проезда в метро Киева пока не планируется

Киев • УНН

 • 7974 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На сегодня не обсуждается вопрос повышения тарифов в столичном метро до 6 грн. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.

Подорожание проезда в метро Киева пока не планируется

"6 грн - это себестоимость проезда, у нас выросли расходы на электроэнергию, на заработную плату из-за поднятия минималки... Но в городе на сегодняшний день не стоит вопрос о повышении тарифов", - сказал он.

Как сообщал УНН, из-за роста электроэнергии и увеличения минималки убытки Киевского метропополитену могут достичь миллиарда гривен.

Напомним, в "Киевпастрансе" сообщили, что проезд в наземном общественном транспорте Киева пока не подорожает несмотря на себестоимость в 5,6 грн.

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