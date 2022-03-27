Подоляк: знову тотальні ракетні удари по Україні: Луцьк, Харків, Житомир, Рівне
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про раткетні обстріли окупантами українських міст на Заході України. Про це інформує УНН.
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"Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі України. Європі це точно подобається?", - заявив чиновник.
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