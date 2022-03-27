Подоляк: снова тотальные ракетные удары по Украине: Луцк, Харьков, Житомир, Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о раткетных обстрелах оккупантами украинских городов на западе Украины. Об этом информирует УНН.
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"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У русских больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украины. Европе это точно нравится?", - Заявил чиновник.
Напомним
Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил о взрывах в Луцке. Горит нефтебаза.
Ранее
В Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.
Снова тотальные ракетные удары по воротам. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У русских больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 27, 2022