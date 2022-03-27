Подоляк: снова тотальные ракетные удары по Украине: Луцк, Харьков, Житомир, Ровно

Цитата

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У русских больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украины. Европе это точно нравится?", - Заявил чиновник.

Напомним

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил о взрывах в Луцке. Горит нефтебаза.

Ранее

В Ровенской области оккупанты попали в нефтебазу в городе Дубно.

Снова тотальные ракетные удары по воротам. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У русских больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли. Европе это точно нравится?