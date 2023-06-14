Подоляк прокоментував нічний обстріл рф Одеси та заявив, що в усіх ракетах присутня мікроелектроніка західного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що в ракети, якими рф обстріляла Одесу цієї ночі, "в усіх без винятку знайшли мікроелектроніку західного виробництва". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
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"Це фотографія лише однієї молодої сім'ї, що загинула внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Сьогодні вночі нова терористична атака – і знову троє загиблих, уже в Одесі. Всі випущені Росією ракети були вироблені весною 2023 року. В усіх без винятку ми знаходимо мікроелектроніку західного виробництва, що постачається приватними компаніями до Росії через треті країни в обхід санкційних обмежень", - заявив Подоляк.
Це фотографія лише однієї молодої сім'ї, що загинула внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Сьогодні вночі нова терористична атака – і знову троє загиблих, уже в Одесі. Всі випущені Росією #ракети були вироблені весною 2023 року. В усіх без винятку ми знаходимо… pic.twitter.com/XVnlyZGJyF— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2023
Доповнення
Радник глави ОП також написав: "Питання: може, вже час прикрити очевидні лазівки й дири у санкційних пакетах?"
До цього він зазначив, що "інакше це вже виглядає відверто дивно: з одного боку, наші компанії просто під час повномасштабної війни постачають деталі до ракет країні-агресору (та головному доктринальному стратегічному супернику НАТО), з іншого – шукаємо ракети для ППО Україні…"
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