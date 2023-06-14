Подоляк прокомментировал ночной обстрел рф Одессы и заявил, что во всех ракетах присутствует микроэлектроника западного производства

Цитата

"Это фотография только одной молодой семьи, погибшей в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу. Сегодня ночью новая террористическая атака - и снова трое погибших, уже в Одессе. Все выпущенные Россией ракеты были произведены весной 2023 года. Во всех без исключения мы находим микроэлектронику западного производства, поставляемую частными компаниями в Россию через третьи страны в обход санкционных ограничений", - заявил Подоляк.

Це фотографія лише однієї молодої сім'ї, що загинула внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Сьогодні вночі нова терористична атака – і знову троє загиблих, уже в Одесі. Всі випущені Росією #ракети були вироблені весною 2023 року. В усіх без винятку ми знаходимо… pic.twitter.com/XVnlyZGJyF

Дополнение

Советник главы ОП также написал: "Вопрос: может, уже пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах?"

К этому он отметил, что "иначе это уже выглядит откровенно странно: с одной стороны, наши компании просто во время полномасштабной войны поставляют детали к ракетам стране-агрессору (и главному доктринальному стратегическому сопернику НАТО), с другой – ищем ракеты для ПВО Украины…"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ракетах, которыми атаковали Одессу, были иностранные комплектующие - Ермак