Подоляк про ситуацію на ЗАЕС: Росія шантажує світ ядерною катастрофою і має понести максимальну відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія воює з умисним порушенням всіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись викликати максимальні панічні настрої. Вона має понести максимальну відповідальність за свої вчинки. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментар якого є у розпорядженні УНН.
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"Можливо, наші партнери мають певне нерозуміння того, що робить Росія. А Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись завдати максимальних збитків об'єктам української критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, звичайним людям. Щоб викликати максимальні панічні настрої. Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і, якщо говорити відверто, цілій Європі масштабна танкова атака проти Запорізької атомної станції. Найбільшої, до речі, АЕС у Європі. Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами заздалегідь", – сказав Подоляк.
"Тобто, буквально кожен російський військовий, задіяний у цій атаці, чудово розумів усі можливі наслідки. І це треба враховувати, намагаючись зрозуміти мотиви дії росіян в Україні. Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бійнею під атомною станцією, ведучи бойові дії", - каже радник керівника ОП.
Деталі
За словами чиновника, будь-який постріл із танка, будь-яке влучення ракети або авіабомби по Запорізькій станції може призвести до жахливої катастрофи.
Запорізька АЕС - це найбільша атомна станція в Європі, і якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль, наголосив він.
"Президент Зеленський всю ніч перебував на зв'язку з лідерами країн-партнерів. Усі, абсолютно всі підтримали Україну та шоковані діями Росії. Ми закликаємо світ до негайного посилення санкцій проти Росії. Якщо держава шантажує світ ядерною катастрофою, вона має нести максимальну відповідальність", - додав Подоляк.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.