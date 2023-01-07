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Подоляк: підсанкційні російські артисти є “пропагандистами смерті”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Причина запровадження санкцій проти 119 артистів рф – їхні прямі чи опосередковані заклики до злочинів в Україні, пише УНН з посиланням на Twitter радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка.

Подоляк: підсанкційні російські артисти є “пропагандистами смерті”

Цитата

“119 російських „пропагандистів смерті“ у великому списку санкцій... Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні”, — написав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки російських артистів, зокрема, співачок Ірини Аллегрової, Вікторії Дайнеко, Лариси Доліної, Лоліти Мілявської, співака Дмитра Білана та українки Жанни Бадоєвої.

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