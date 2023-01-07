Подоляк: підсанкційні російські артисти є “пропагандистами смерті”

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“119 російських „пропагандистів смерті“ у великому списку санкцій... Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні”, — написав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки російських артистів, зокрема, співачок Ірини Аллегрової, Вікторії Дайнеко, Лариси Доліної, Лоліти Мілявської, співака Дмитра Білана та українки Жанни Бадоєвої.