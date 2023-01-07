Подоляк: подсанкционные российские артисты являются "пропагандистами смерти"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Причина введения санкций против 119 артистов рф – их прямые или косвенные призывы к преступлениям в Украине, пишет УНН со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.
Цитата
“119 российских „пропагандистов смерти“ в большом санкционном списке... Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине”, — написал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских артистов, в частности, певиц Ирины Аллегровой, Виктории Дайнеко, Ларисы Долиной, Лолиты Милявской, певца Дмитрия Билана и украинки Жанны Бадоевой.