Подоляк: подсанкционные российские артисты являются "пропагандистами смерти"

Цитата

“119 российских „пропагандистов смерти“ в большом санкционном списке... Причина? Прямые или косвенные призывы убивать, захватывать, воровать в Украине”, — написал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда российских артистов, в частности, певиц Ирины Аллегровой, Виктории Дайнеко, Ларисы Долиной, Лолиты Милявской, певца Дмитрия Билана и украинки Жанны Бадоевой.