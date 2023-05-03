Подоляк: медвєдєв - це маленький "гопник" та блазень кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня УНН. Радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону сказав, що заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв є "гопником" та блазнем кремля і тому, не варто сприймати його всерйоз, пише УНН.
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"медвєдєв не є ньюзмейкером. Подивіться, що він говорить з точки зору образ для різних країн та політичних лідерів. Людина, яка претендує на певний офіційний статус не буде використовувати таку мову, жаргонізми.
Це маленький гопник. І це навіть малоосвічені соціальні групи в росії розуміють. Він ізольований і від прийняття рішень, і від розуміння процесів, і від спілкування будь з ким. Його використовують як блазня. Це класичний блазень і тому, сприймати його всерйоз не треба", - сказав Подоляк.
Деталі
Подоляк також зазначив, що всі заяви медвєдєва призведуть до рішення міжнародної спільноти щодо колективного контролю над російською ядерною зброєю.
"Всі ці заяви призведуть до двох рішень. По-перше, все ж таки треба ухвалити рішення про колективний контроль над російським ядерним арсеналом.
По-друге, безумовно треба пришвидшити створення трибуналу, тому що немає іншої юрисдикції, де можна було б розібрати мотиви поведінки цього суб'єкта", - підкреслив він.
Радник голови ОП додав, росіянам доведеться видати медвєдєва та інших злочинців росії міжнародному трибуналу, аби отримати шанс на подальше життя.
"Їм доведеться віддати всіх цих медвєдєвих на процедуру спеціального трибуналу, хоче хтось цього, чи ні. Інакше в них немає майбутнього. Інакше вони дійдуть до фіналу, де буде внутрішня громадянська війна", - підсумував він.
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