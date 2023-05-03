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Подоляк: медведев - это маленький "гопник" и шут кремля

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая УНН. Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона сказал, что заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев является "гопником" и шутом кремля и поэтому, не стоит воспринимать его всерьез, пишет УНН.

Цитата

"медведев не является ньюзмейкером. Посмотрите, что он говорит с точки зрения образ для разных стран и политических лидеров. Человек, претендующий на определенный официальный статус не будет использовать такой язык, жаргонизм."

Это маленький гопник. И это даже малообразованные социальные группы в россии понимают. Он изолирован и от принятия решений, и от понимания процессов, и от общения с кем-либо. Его используют как шута. Это классический шут и потому воспринимать его всерьез не надо", - сказал Подоляк.

Детали

Подоляк также отметил, что все заявления медведева приведут к решению международного сообщества по коллективному контролю над российским ядерным оружием.

"Все эти заявления приведут к двум решениям. Во-первых, все же нужно принять решение о коллективном контроле над российским ядерным арсеналом.

Во-вторых, безусловно, нужно ускорить создание трибунала, потому что нет другой юрисдикции, где можно было бы разобрать мотивы поведения этого субъекта", - подчеркнул он.

Советник председателя ОП добавил, что россиянам придется выдать медведева и других преступников россии международному трибуналу, чтобы получить шанс на дальнейшую жизнь.

"Им придется отдать всех этих медведевых на процедуру специального трибунала, хочет кто-то этого или нет. Иначе у них нет будущего. Иначе они дойдут до финала, где будет внутренняя гражданская война", - подытожил он.

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