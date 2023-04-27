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Подоляк: позиція України зафіксована на міждержавному спілкуванні з Китаєм

Подоляк: позиція України зафіксована на міждержавному спілкуванні з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Позиція України зафіксована на міждержавному спілкуванні з Китаєм. Про це заявив Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, коментуючи телефонну розмову Президента України Володимира Зеленського з головою Китаю Сі Цзіньпінем, пише УНН.

Цитата

"Президент публічно зафіксував, що жодних територіальних компромісів бути не може. А це вже фіксація позиції на міждержавному рівні, між Китаєм та Україною. Китай висказав 12 пунктів свого мирного плану, але Китай не чув позицію України. Сьогодні, вона зафіксована на міждержавному спілкуванні", - зазначив Подоляк.

Деталі

Коментуючи телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіня, Радник керівника ОП додав:

"Це чітко фіксує зміну глобального політичного простору. росії як суб'єкта немає. Китай починає поступово заповнювати це місце, яке ще вчора займала рф. 

Якщо говорити про війну в Україні, то єдиним суб'єктом, який точно може правильно розставити акценти щодо того, як її оцінювати і щодо наслідків - це безумовно Президент України. І саме це було зроблено.

Президент потім наголосив, що вони обговорювали мирні ініціативи Китаю та формулу миру, запропоновану Зеленським, і найшли певні точки порозуміння в цьому. Тому що головне для України - вивід російських військ за територію країни і повернення до міжнародного права. І, до речі, Китай говорить, що він також завжди наполягає на сувернітеті і територіальній цілісності", - підкреслив Михайло Подоляк.

До того ж, Радник голови ОП зауважив, що направлення до України спецгрупи з боку Китаю є ще однією важливою реакцією на обговорювані з Президентом Зеленським питання.

"Безумовно, Китай відразу відреагував на те, що проговорювалося з Президентом Зеленським, і направить сюди спецгрупу з Лі Хуеєм. Це людина, яка абсолютно точно розуміє "дичину" російської спільноти як такої, адже він багато часу там працював. Можливо, буде напрацьована більш чітка логістична мапа дій", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо

Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони, зокрема, під час розмови обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та формули миру.

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