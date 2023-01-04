Подивимося: Кулеба про ймовірність згоди Ізраїлю на передачу Україні системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зпитання, чи реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи ППО зауважив, що "країна непроста". Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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На запитання на скільки реально, що Ізраїль погодиться надати Україні системи ППО, Кулеба відповів:«Подивимося. Ізраїль країна непроста».
Він зазначив, що досвід взаємодії з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в України є.
«Заяви та дії нового міністра закордонних справ Ізраїлю ми почули. Зараз зарано говорити якою саме буде позиція Ізраїлю. Я приблизно уявляю собі це, але нехай всі це побачать спочатку», - сказав Кулеба.
Доповнення
Новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив про зміну підходу до російсько-української війни, зазначаючи, що відтепер Ізраїль менше обговорюватиме це питання, але продовжить активно надавати гуманітарну допомогу Україні.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 31 грудня, нібито попросив підтримки України в ООН. У відповідь Зеленський нібито закликав Ізраїль надати військову допомогу Києву.