Посмотрим: Кулеба о вероятности согласия Израиля на передачу Украине системы ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на вопрос, реально ли, что Израиль согласится предоставить Украине системы ПВО отметил, что "страна непростая". Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос на сколько реально, что Израиль согласится предоставить Украине системы ПВО, Кулеба ответил:«Посмотрим. Израиль страна непростая».
Он отметил, что опыт взаимодействия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху у Украины есть.
«Заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля мы услышали. Сейчас рано говорить какой именно будет позиция Израиля. Я примерно представляю себе это, но пусть все это увидят сначала», - сказал Кулеба.
Дополнение
Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать этот вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 31 декабря, якобы попросил поддержки Украины в ООН. В ответ Зеленский якобы призвал Израиль оказать военную помощь Киеву.