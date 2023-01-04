Посмотрим: Кулеба о вероятности согласия Израиля на передачу Украине системы ПВО

Детали

На вопрос на сколько реально, что Израиль согласится предоставить Украине системы ПВО, Кулеба ответил:«Посмотрим. Израиль страна непростая».

Он отметил, что опыт взаимодействия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху у Украины есть.

«Заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля мы услышали. Сейчас рано говорить какой именно будет позиция Израиля. Я примерно представляю себе это, но пусть все это увидят сначала», - сказал Кулеба.

Дополнение

Новоназначенный министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об изменении подхода к российско-украинской войне, отмечая, что отныне Израиль будет меньше обсуждать этот вопрос, но продолжит активно оказывать гуманитарную помощь Украине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 31 декабря, якобы попросил поддержки Украины в ООН. В ответ Зеленский якобы призвал Израиль оказать военную помощь Киеву.