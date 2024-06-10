Подбайте про себе і свій емоційний стан: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 червня

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Київ • УНН

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Цей тиждень обіцяє бути дуже насиченим з астрологічної точки зору, з поєднанням позитивних і складних аспектів, які можуть призвести до конфліктів, агресії, непорозумінь і потенційних ризиків, але також і до можливостей для зростання, творчості і гармонізації відносин.

Період з 10 по 16 червня, згідно із астрологічним прогнозом, обіцяє бути вельми насиченим. Професійний астролог Ксенія Базиленко спеціально для читачів УНН розповіла, що чекає на цьому тижні представників усіх знаків Зодіаку.

"Цей тиждень буде дуже контрастним в астрологічних показниках.

З одного боку, зараз зростаючий Місяць, який сприяє вдалому початку будь-яких справ. Багато планет перебуває в знаку Близнюків, що дає всім нам велику активність, яскравість, легкість у комунікаціях і навчанні.

Але, з іншого боку, є й вражаючі аспекти. Наприклад, у першій половині тижня Меркурій, планета спілкування і навчання, дасть квадратуру до Сатурна. Через це ми відчуватимемо велике обмеження у спілкуванні та навчанні, труднощі в розумінні одне одного.

І до того ж Марс, войовнича планета, дасть квадратуру до Плутона, що послужить поштовхом до великої загальної агресії, конфліктності, люди можуть втрачати контроль, можливі великі конфлікти і протести. Це може призводити до посилення військової ситуації у світі. Також, це показник досить високої аварійності.

12-го до 14-го червня Місяць, перебуваючи в знаку Діви, дасть кілька квадратур до деяких планет і опозицію до Сатурна, а також Сонце буде в точному з'єднанні з Меркурієм, що спалить його якості. Занадто багато агресивних емоцій, буде не просто", - розповіла астрологиня.

Але, за словами Базиленко, цей період може принести усвідомлення важливих проблем і переживань.

У другій половині тижня з'єднання Сонця, Меркурія і Венери у квадратурі до Нептуна можуть принести спалах інфекційних захворювань.

"Із 15 червня всі складні грізні аспекти потихеньку зникатимуть, і цей період буде м'якшим. Ми зможемо загладити всі складнощі минулого тижня і прекрасно провести вихідні дні, де на нас чекає стан натхнення, велике бажання і можливість спілкуватися зі своїми коханими і рідними з любов'ю", - вважає астролог.

Головне, що потрібно пам'ятати цього тижня - потрібно серйозно й уважно ставитися до себе, до свого внутрішнього стану, думок і знаходити правильний підхід до свого оточення.

ОВНИ

Цього тижня у вас, з одного боку, буде гарна можливість просувати нові плани та ідеї. Але водночас ви відчуватимете дуже сильну внутрішню напругу, непорозуміння, на ваш погляд, з боку інших. Тому, якщо всередині вас назріває конфліктний стан, краще відкласти цю тему на потім. Постарайтеся максимально гармонізувати стосунки із собою та оточуючими. Зараз чудовий час для вашого навчання.

На вихідних вам варто гарненько відпочити і побути на самоті.

Будьте обережні й уважні на дорогах.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня, з одного боку, до вас прийде натхнення і цікаві ідеї, які ви зможете втілити в життя, при цьому отримаєте підтримку з боку ваших однодумців. З іншого боку, цей тиждень принесе вам дуже сильне роздратування й агресію. Особливо гостро реагуватимете на зауваження у ваш бік, що може призвести до великих конфліктів і помилок.

У фінансових питаннях у вас можуть бути хороші пропозиції, але при цьому затримки в отриманні прибутку. Зараз не час для великих вкладень. До кінця тижня ви можете стати жертвами авантюристів, тому до фінансів варто підходити особливо розумно.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня у вас відбуватиметься безліч різних подій, але заважатиме вам внутрішня невпевненість у собі. Багато процесів загальмовуватимуться, і це вас дратуватиме. Не варто займатися самокопанням і намагатися в чомусь розібратися зараз. Більше впевненості, максимально приділіть часу собі, своєму зовнішньому вигляду й особистим інтересам.

РАКИ

Цього тижня, можливо, вас турбуватимуть внутрішні переживання, невпевненість у собі, дратівливість. Тому важливо, на таких емоціях, не наробити помилок. Найкращим буде налаштуватися на позитив, приділити час досягненню гармонії із самим собою, побути на самоті. Гарний час для відпочинку, перебування на природі. Цього тижня розкриється багато таємної інформації для вас. Ви зможете знайти тих, кого давно шукали.

ЛЕВИ

Цього тижня ви будете повністю поглинені своїми проєктами, також на вас можуть посипатися нові цікаві пропозиції. Для ухвалення правильних рішень вам заважатимуть ваші ж емоції й агресія. Можливі розбіжності з вашими колегами та однодумцями. Також можуть виникнути гострі ситуації з керівництвом - особливо 11 і 12 червня. Головне, цього тижня не ризикувати і не йти на крайнощі. Більше проводьте часу з друзями, а реалізовуючи свої проєкти, дійте більш логічно і спокійніше.

ДІВИ

Цей тиждень буде дуже насиченим для вас найрізноманітнішими подіями. На роботі у вас можливі перевірки і великі зміни в керівництві. У середині тижня ви можете припуститися помилок, якщо підете на поводу ваших емоцій, оскільки тримати себе в руках вам буде дуже складно. Зараз вам варто убезпечитися від ухвалення занадто важливих рішень. Зберігайте спокій і ставтеся до всього зі здоровою критикою і логікою.

ТЕРЕЗИ

Цього тижня у вас можлива безліч пересувань, польотів за кордон і спілкування з іноземцями. Але, за можливості, краще відмовитися від усього цього або робити все досить спокійно і розважливо, щоб уникнути конфліктів і проблем у дорозі. Також, уникайте ризиків. Із навчанням у вас виникне безліч проблем.

СКОРПІОНИ

Для вас цей тиждень буде занадто насиченим і активним подіями. У середині тижня вас може накрити роздратування, тому утримайтеся від ухвалення важливих рішень і виконання складних завдань. Не варто ризикувати зараз фінансово і конфліктувати зі своїми партнерами. Зберігайте спокій і спирайтеся на свою потужну інтуїцію.

СТРІЛЬЦІ

Цього тижня у вас виникне відчуття, що всі вас провокують і чогось від вас хочуть. Виникне сильне бажання з усіма конфліктувати, особливо з вашими партнерами і домашніми. Тому постарайтеся максимально тримати свої емоції в руках. За правильного підходу до ситуації ви зможете вирішити для себе безліч проблем і питань, особливо юридичного характеру. Але треба включати логіку і підходити до всього дуже відповідально. Будьте уважні до свого здоров'я.

КОЗЕРОГИ

Цей тиждень принесе багато метушні у вашій роботі й нелогічних ситуацій, пов'язаних як із вашим керівництвом, так і колективом. Але за правильного підходу до ситуацій, що склалися, застосовуючи логіку і спокій, ви зможете домогтися неймовірних результатів, придумати нові варіанти вирішення ваших питань. В особистих стосунках будьте дуже обережними, вам варто відмовитися від нових знайомств.

ВОДОЛІЇ

Цього тижня у вас будуть творчі пошуки себе і виникне бажання знайти заняття до душі. У вас будуть зустрічі та знайомства з цікавими людьми. Вам варто пробувати щось нове у своїй діяльності. Будьте креативними - у вас все вийде.

У коханні це дуже гарячий період, коли вам буде важко визначитися зі своїм вибором, а у сформованих стосунках у вас можуть розігратися справжнісінькі пристрасті. У кого є діти - можливі великі складнощі у стосунках із ними. Приділяйте своїм дітям більше часу, проявляйте терпіння і вашу батьківську любов.

РИБИ

Цього тижня у вас буде дуже багато заплутаних завдань і нестандартних ситуацій, особливо у стосунках із вашими родичами. Ви можете опинитися в конфліктній ситуації між вашими батьками і вашою половинкою, і тут краще зберігати нейтралітет. Уникайте конфліктних ситуацій. У сімейних стосунках зараз для вас розкриється безліч таємниць.

У середині тижня ваше емоційне напруження досягне піку. У стосунках із вашими близькими потрібно заспокоїтися і поступово, крок за кроком, робити всі ваші важливі справи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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