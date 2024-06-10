Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Период с 10 по 16 июня, согласно астрологического прогноза, обещает быть весьма насыщенным. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что ждёт на этой неделе представителей всех знаков Зодиака.

"Эта неделя будет очень контрастной в астрологических показателях.

С одной стороны, сейчас растущая Луна, которая способствует удачному началу любых дел. Много планет находится в знаке Близнецов, что даёт всем нам большую активность, яркость, легкость в коммуникациях и обучении.

Но, с другой стороны, есть и поражающие аспекты. Например, в первой половине недели Меркурий, планета общения и обучения, даст квадратуру к Сатурну. Из-за этого мы будем чувствовать большое ограничение в общении и обучении, трудности в понимании друг друга.

И к тому же Марс, воинствующая планета, даст квадратуру к Плутону, что послужит толчком большой всеобщей агрессии, конфликтности, люди могут терять контроль, возможны крупные конфликты и протесты. Это может приводить к усилению военной ситуации в мире. Также, это показатель достаточно высокой аварийности.

12-го по 14-е июня Луна, находясь в знаке Девы даст несколько квадратур к некоторым планетам и оппозицию к Сатурну, а также Солнце будет в точном соединении с Меркурием, что сожжёт его качества. Слишком много агрессивных эмоций, будет не просто", - рассказала астролог.

Но, по словам Базиленко, этот период может принести осознание важных проблем и переживаний.

Во второй половине недели соединение Солнца, Меркурия и Венеры в квадратуре к Нептуну могут принести вспышку инфекционных заболеваний.

"С 15 июня все сложные грозные аспекты потихоньку будут исчезать и этот период будет более мягким. Мы сможем загладить все сложности прошедшей недели и прекрасно провести выходные дни, где нас наш ждёт состояние вдохновения, большое желание и возможность общаться со своими любимыми и родными с любовью", - считает астролог.

Главное, что нужно помнить на этой неделе - нужно серьезно и внимательно относиться к себе, к своему внутреннему состоянию, мыслям и находить правильный подход к своему окружению.

ОВНЫ

На этой неделе у вас с одной стороны будет хорошая возможность продвигать новые планы и идеи. Но, при этом вы будете ощущать очень сильное внутреннее напряжение, недопонимание, на ваш взгляд, со стороны других. Поэтому, если внутри вас назревает конфликтное состояние, лучше отложить эту тему на потом. Постарайтесь максимально гармонизировать отношения с собой и окружающими. Сейчас отличное время для вашего обучения.

На выходных вам стоит хорошенько отдохнуть и побыть в одиночестве.

Будьте осторожны и внимательны на дорогах.

ТЕЛЬЦЫ

На этой неделе с одной стороны к вам придёт вдохновение и интересные идеи, которые вы сможете воплотить в жизнь, при этом получите поддержку со стороны ваших единомышленников. С другой стороны, это неделя принесет вам очень сильное раздражение и агрессию. Особенно остро будете реагировать на замечания в вашу сторону, что может привести к большим конфликтам и ошибкам.

В финансовых вопросах у вас могут быть хорошие предложения, но при этом задержки в получении прибыли. Сейчас не время для крупных вложений. К концу недели вы можете стать жертвами авантюристов, поэтому к финансам стоит подходить особенно разумно.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас будет происходить множество разных событий, но мешать вам будет внутренняя неуверенность в себе. Многие процессы будут затормаживаться и это вас будет раздражать. Не стоит заниматься самокопанием и пытаться в чём-то разобраться сейчас. Больше уверенности, максимально уделите времени себе, своему внешнему виду и личным интересам.

РАКИ

На этой неделе возможно вас будут беспокоить внутренние переживания, неуверенность в себе, раздражительность. Поэтому важно, на таких эмоциях, не наделать ошибок. Самым лучшим будет настроиться на позитив, уделить время достижению гармонии с самим собой, побыть в одиночестве. Хорошее время для отдыха, прибывания на природе. На этой неделе раскроется много тайной информации для вас. Вы сможете найти тех, кого давно искали.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы будете полностью поглощены своими проектами, также на вас могут посыпаться новые интересные предложения. Для принятия правильных решений вам будут мешать ваши же эмоции и агрессия. Возможны разногласия с вашими коллегами и единомышленниками. Также могут возникнуть острые ситуации с руководством - особенно 11 и 12 июня. Главное, на этой неделе не рисковать и не идти на крайности. Больше проводите времени с друзьями, а реализовывая свои проекты, действуйте более логично и спокойней.

ДЕВЫ

Эта неделя будет очень насыщена для вас самыми разными событиями. На работе у вас возможны проверки и большие изменения в руководстве. В середине недели вы можете допустить ошибки, если пойдете на поводу ваших эмоций, поскольку держать себя в руках вам будет очень сложно. Сейчас вам стоит оградится от принятия слишком важных решений. Сохраняйте спокойствие и относитесь ко всему со здравой критикой и логикой.

ВЕСЫ

На этой неделе у вас возможно множество передвижений, полетов за границу и общения с иностранцами. Но, по возможности, лучше отказаться от всего этого или делать все достаточно спокойно и рассудительно, чтобы избежать конфликтов и проблем в дороге. Также, избегайте рисков. С учебой у вас возникнет множество сложностей, поэтому студентам необходимо тщательно готовиться. На выходных вы сможете разрешить все накопившиеся вопросы. Это прекрасное время для хорошего отдыха и приятных встреч.

СКОРПИОНЫ

Для вас эта неделя будет слишком насыщенна и активна событиями. В середине недели вас может накрыть раздражение, поэтому воздержитесь от принятия важных решений и выполнения сложных задач. Не стоит рисковать сейчас финансово и конфликтовать со своими партнёрами. Сохраняйте спокойствие и опирайтесь на свою мощную интуицию.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе у вас возникнет ощущение, что все вас провоцируют и чего-то от вас хотят. Возникнет сильное желание со всеми конфликтовать, особенно с вашими партнёрами и домашними. Поэтому, постарайтесь максимально держать свои эмоции в руках. При правильном подходе к ситуации вы сможете разрешить для себя множество проблем и вопросов, особенно юридического характера. Но надо включать логику и подходить ко всему очень ответственно. Будьте внимательны к своему здоровью.

КОЗЕРОГИ

Эта неделя принесет много суеты в вашей работе и нелогичных ситуаций, связанных как с вашим руководством, также и коллективом. Но при правильном подходе к сложившимся ситуациям, применяя логику и спокойствие, вы сможете добиться невероятных результатов, придумать новые варианты решения ваших вопросов. В личных отношениях будьте очень осторожны, вам стоит отказаться от новых знакомств.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе у вас будут творческие поиски себя и возникнет желание найти занятия по душе. У вас будут встречи и знакомства с интересными людьми. Вам стоит пробовать что-то новое в своей деятельности. Будьте креативными - у вас все получится.

В любви это очень горячий период, когда вам будет трудно определиться со своим выбором, а в сложившихся отношениях у вас могут разыграться самые настоящие страсти. У кого есть дети - возможны большие сложности в отношениях с ними. Уделяйте своим детям больше времени, проявляйте терпение и вашу родительскую любовь.

РЫБЫ

На этой неделе у вас будет очень много запутанных задач и нестандартных ситуаций, особенно в отношениях с вашими родственниками. Вы можете оказаться в конфликтной ситуации между вашими родителями и вашей половинкой, и здесь лучше сохранять нейтралитета. Избегайте конфликтных ситуаций. В семейных отношениях сейчас для вас раскроется множество тайн.

В середине недели ваше эмоциональное напряжение достигнет пика. В отношениях с вашими близкими нужно успокоиться и постепенно, шаг за шагом, делать все ваши важные дела.