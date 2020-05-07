Податкові надходження від “зеленої” енергетики за 2019 рік втричі перевищили надходження від теплової генерації

Загальні податкові надходження від сектору зеленої енергетики майже вдвічі перевищили надходження від ТЕС і ТЕС за період 2009-2019 — 93,62 млрд грн проти 48,24 млрд грн відповідно.

“В альтернативну енергетику щороку вкладаються мільярди євро інвестицій, це одна з небагатьох галузей, що допомагає залучати кошти до України, а не виводити їх за кордон. З розвитком галузі, зростають надходження до державного бюджету, з’являються нові робочі місця. Це та індустрія, що показує усьому світу, що в Україні може існувати чесний та сучасний бізнес”, — зазначає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

Нагадаємо, посли Бельгії, Великої Британії, Канади, Норвегії, Німеччини, Франції, Швеції та Південної Кореї в Україні в листі до керівництва держави закликали не допустити неповернення інвестицій у відновлювані джерела енергії.