Налоговые поступления от "зеленой" энергетики за 2019 год втрое превысили поступления от тепловой генерации

Общие налоговые поступления от сектора зеленой энергетики почти вдвое превысили поступления от ТЭС и ТЭС за период 2009-2019 - 93,62 млрд грн против 48,24 млрд грн соответственно.

"В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, которая помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли, растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места. Это та индустрия, что показывает всему миру, что в Украине может существовать честный и современный бизнес", - отмечает председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Напомним, послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме к руководству государства призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии.