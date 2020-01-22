Податкова служба перезавантажує систему аудиту, - Сергій Верланов

Очільник ДПС розповів про роботу та результати діяльності оновленої податкової служби, окреслив подальші кроки розбудови відносин з платниками податків в Україні та ініціативи, які спрощують ведення бізнесу.

“Робота з реформування Державної податкової служби триває. Нині працюємо над вдосконаленням послуг та сервісів. Нова ДПС прагне робити їх більш зручними для платника, розвиватися, впроваджувати міжнародні стандарти. Вже запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему „Електронний кабінет“. Нині він є чи не найпопулярнішим електронним сервісом. Тому наступні півроку ми будемо його вдосконалювати”, — зауважив Сергій Верланов.

Крім того, під час зустрічі голова ДПС наголосив, що податкова служба перезавантажує систему аудиту, та пообіцяв, що у цьому році кількість планових перевірок скоротиться ще на 20%. У свою чергу, посилення аналітичної роботи дозволить підвищити їхню результативність.

За словами очільника ДПС, підтримка європейських партнерів у становленні нової податкової служби є надважливою. Сергій Верланов подякував Литовській Республіці за допомогу, зокрема, за провідну участь у впровадженні програми ЄС з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), одним з напрямків якої є реформа податкової служби в Україні.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що у податковій немає місця для тих, хто розглядає свою посаду як засіб для отримання хабарів та зловживань. Кожні такі прояви будуть жорстко викорінюватися.