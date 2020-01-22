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Налоговая служба перезагружает систему аудита, - Сергей Верланов

Киев • УНН

 • 4433 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Главным фактором повышения добровольности уплаты налогов должны стать электронные сервисы. Государственная налоговая служба по глубокой поддержки европейских партнеров, в частности Литвы, ведет активную работу над их развитием и совершенствованием. Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и представителями литовского бизнеса.

Налоговая служба перезагружает систему аудита, - Сергей Верланов

Глава ГНС рассказал о работе и результатах деятельности обновленной налоговой службы, очертил дальнейшие шаги развития отношений с налогоплательщиками в Украине и инициативы, которые упрощают ведение бизнеса.

"Работа по реформированию Государственной налоговой службы продолжается. Сейчас работаем над совершенствованием услуг и сервисов. Новая ДПС стремится делать их более удобными для плательщика, развиваться, внедрять международные стандарты. Уже введен информационно-телекоммуникационную систему "Электронный кабинет". Сейчас он является едва ли не самым популярным электронным сервисом. Поэтому следующие полгода мы будем его совершенствовать ", - отметил Сергей Верланов.

Кроме того, во время встречи председатель ГНС отметил, что налоговая служба перезагружает систему аудита, и пообещал, что в этом году количество плановых проверок сократится еще на 20%. В свою очередь, усиление аналитической работы позволит повысить их результативность.

По словам главы ГНС, поддержка европейских партнеров в становлении новой налоговой службы является сверхважной. Сергей Верланов поблагодарил Литовской Республике за помощь, в частности, по ведущую роль в реализации программы ЕС по управлению государственными финансами в Украине (EU4PFM), одним из направлений которой является реформа налоговой службы в Украине.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заявил , что в налоговой нет места для тех, кто рассматривает свою должность как средство для получения взяток и злоупотреблений. Каждые такие проявления будут жестко искореняться.

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