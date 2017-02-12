Податкова міліція Кременчука виявила ухиляння від сплати ЄСВ на понад 600 тис. грн

За фактом ухилення від сплати єдиного внеску посадовими особами підприємства в сумі понад 600 тис. грн до Єдиного державного реєстру досудових розслідування внесено кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст. 212-І КК України за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

В зв’язку з повним погашенням завданих державі збитків по кримінальному провадженню в сумі понад 800 тис. грн кримінальне провадження направлено до суду для вирішення питання щодо звільнення посадових осіб підприємства від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, виробника соняшникової олії викрито в ухиленні сплати 2 млн грн податків.