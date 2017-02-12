Податкова міліція Кременчука виявила ухиляння від сплати ЄСВ на понад 600 тис. грн
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Працівниками податкової міліції Кременчуцької ОДПІ в січні поточного року встановлено, що посадові особи одного з підприємств м.Кременчука умисно не сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це УНН-Центр повідомили у Кременчуцькій міській раді.
За фактом ухилення від сплати єдиного внеску посадовими особами підприємства в сумі понад 600 тис. грн до Єдиного державного реєстру досудових розслідування внесено кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст. 212-І КК України за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
В зв’язку з повним погашенням завданих державі збитків по кримінальному провадженню в сумі понад 800 тис. грн кримінальне провадження направлено до суду для вирішення питання щодо звільнення посадових осіб підприємства від кримінальної відповідальності.
Як повідомляв УНН, виробника соняшникової олії викрито в ухиленні сплати 2 млн грн податків.