Налоговая милиция Кременчуга обнаружила уклонение от уплаты ЕСВ на более чем 600 тыс. грн

По факту уклонения от уплаты единого взноса должностными лицами предприятия в сумме более чем 600 тыс. грн в Единый государственный реестр досудебных расследования внесены уголовное производство, что квалифицируется по ч.2 ст. 212-И УК Украины по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В связи с полным погашением нанесенного государству ущерба по уголовному производству в сумме более 800 тыс. грн уголовное производство направлено в суд для решения вопроса об освобождении должностных лиц предприятия от уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, производитель подсолнечного масла уличен в уклонении уплаты 2 млн грн налогов .