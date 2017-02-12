Налоговая милиция Кременчуга обнаружила уклонение от уплаты ЕСВ на более чем 600 тыс. грн
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Работниками налоговой милиции Кременчугской ОГНИ в январе текущего года установлено, что должностные лица одного из предприятий Кременчуга умышленно не платят единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом УНН-Центр сообщили в Кременчугском городском совете.
По факту уклонения от уплаты единого взноса должностными лицами предприятия в сумме более чем 600 тыс. грн в Единый государственный реестр досудебных расследования внесены уголовное производство, что квалифицируется по ч.2 ст. 212-И УК Украины по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
В связи с полным погашением нанесенного государству ущерба по уголовному производству в сумме более 800 тыс. грн уголовное производство направлено в суд для решения вопроса об освобождении должностных лиц предприятия от уголовной ответственности.
Как сообщал УНН, производитель подсолнечного масла уличен в уклонении уплаты 2 млн грн налогов .