Податківцю на Київщині повідомлено про підозру щодо незаконного кредиту на 37 млн грн

У понеділок, 24 квітня, прокуратурою Київської області, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Києво-Святошинської податкової інспекції, що спричинило тяжкі наслідки, оголошено підозру керівнику вказаної податкової інспекції.

"Під час досудового розслідування встановлено, що за допомогою посадовця, суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності, проведено безтоварних операцій на загальну суму близько 200 млн грн та сформовано незаконний податковий кредит на загальну суму понад 37 млн грн. Вказані незаконні дії службовця призвели до настання тяжких наслідків у вигляді збитків Державному бюджету України", - йдеться у повідомленні

Керівнику Києво-Святошинської податкової інспекції оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться інші невідкладні слідчі дії, а також перевіряються інші епізоди злочинної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, що прокуратурою Київської області протягом поточного року скеровано до суду два обвинувальні акти відносно посадових осіб Києво-Святошинської податкової інспекції за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що також давало можливість суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності формувати незаконні податкові кредити.

Як повідомляв УНН 24 квітня, начальницю районної податкової інспекції затримали на хабарі у Львівській обл.