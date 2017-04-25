Налоговику Киевской области сообщено о подозрении в незаконном кредите на 37 млн грн

В понедельник, 24 апреля, прокуратурой Киевской области, в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Киево-Святошинской налоговой инспекции, повлекшего тяжкие последствия, объявлено о подозрении руководителю указанной налоговой инспекции.

"Во время досудебного расследования установлено, что с помощью чиновника, субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, проведено бестоварных операций на общую сумму около 200 млн грн и сформирован незаконный налоговый кредит на общую сумму более 37 млн ​​грн. Указанные незаконные действия служащего привели к наступлению тяжких последствий в виде ущерба Государственному бюджету Украины", - говорится в сообщении

Руководителю Киево-Святошинской налоговой инспекции объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Криминального кодекса Украины. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а также проверяются другие эпизоды преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, что прокуратурой Киевской области в текущем году направлено в суд два обвинительных акты в отношении должностных лиц Киево-Святошинской налоговой инспекции за несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем, что давало возможность субъектами хозяйствования с признаками фиктивности формировать незаконные налоговые кредиты.

Как сообщал УНН 24 апреля, начальницу районной налоговой инспекции задержали на взятке в Львовской обл.