Податківця затримали у Луцьку під час отримання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Луцьку співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, внутрішньою безпекою ДФС та за процесуального керівництва прокуратури затримали податківця під час отримання неправомірної вигоди у сумі 500 дол. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що правопорушник вимагав 500 доларів США за безперешкодну видачу підприємцю свідоцтва платника ПДВ. Правоохоронці затримала податківця під час одержання неправомірної вигоди.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.