Налоговика задержали в Луцке во время получения взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Луцке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, внутренней безопасностью ГФС и при процессуальном руководстве прокуратуры задержали налоговика во время получения неправомерной выгоды в сумме 500 долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что правонарушитель требовал 500 долларов США за беспрепятственную выдачу предпринимателю свидетельства плательщика НДС. Правоохранители задержали налоговика во время получения неправомерной выгоды.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.