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Податківця у Запоріжжі затримали на хабарі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Мелітополі Запорізької області співробітники СБУ разом з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС затримали на хабарі старшого слідчого Мелітопольського відділення ГУ ДФС у Запорізькій області. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.

“Слідчі встановили, що зловмисник систематично вимагав з підприємців гроші за закриття кримінальних проваджень, які він розслідував. Правоохоронці затримали здирника на його робочому місці після отримання 11 тис. дол чергового хабара”, — повідомили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Санкцією даної статті передбачено позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Затриманому оголошено про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв про затримання на хабарі в.о. заступника начальника Одеської митниці.

Українські Національні Новини

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