Налоговика в Запорожье задержали на взятке
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Мелитополе Запорожской области сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасности ДФС задержали на взятке старшего следователя Мелитопольского отделения ГУ ДФС в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
"Следователи установили, что злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он расследовал. Правоохранители задержали вымогателя на его рабочем месте после получения 11 тыс. долл очередной взятки ", - сообщили в ведомстве.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Задержанному объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Напомним, 11 апреля сообщал о задержании на взятке и.о. заместителя начальника Одесской таможни .