Податківці Києва викрили бізнесменів, які ухилилися від сплати понад 14 млн грн

Попередньо змовившись, бізнесмени імпортували дерево- та металообробні верстати за заниженими цінами.

У подальшому ці товари були реалізовані на території України без відображення відповідних операцій у податковій звітності.

Для продажу верстатів зловмисники використовували підконтрольні їм фіктивні компанії. Внаслідок таких махінацій бюджет недоотримав податку на додану вартість в розмірі понад 14 мільйонів гривень

Слідчі дії тривають.