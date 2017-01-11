Податківці Києва викрили бізнесменів, які ухилилися від сплати понад 14 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Працівники податкової міліції Києва викрили чотирьох бізнесменів, які ухилилися від сплати понад 14 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Попередньо змовившись, бізнесмени імпортували дерево- та металообробні верстати за заниженими цінами.
У подальшому ці товари були реалізовані на території України без відображення відповідних операцій у податковій звітності.
Для продажу верстатів зловмисники використовували підконтрольні їм фіктивні компанії. Внаслідок таких махінацій бюджет недоотримав податку на додану вартість в розмірі понад 14 мільйонів гривень
Слідчі дії тривають.