Налоговики Киева разоблачили бизнесменов, которые уклонились от уплаты более 14 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Работники налоговой милиции Киева разоблачили четырех бизнесменов, которые уклонились от уплаты более 14 млн гривен налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
Предварительно сговорившись, бизнесмены импортировали дерево- и металлообрабатывающие станки по заниженным ценам.
В дальнейшем эти товары были реализованы на территории Украины без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности.
Для продажи станков злоумышленники использовали подконтрольные им фиктивные компании. Вследствие таких махинаций бюджет недополучил налога на добавленную стоимость в размере более 14 миллионов гривен
Следственные действия продолжаются.