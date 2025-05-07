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Подарунки за міжнародні перекази у застосунку ПУМБ з картками Mastercard

Київ • УНН

 • 118 перегляди

З травня по червень 2025 року клієнти ПУМБ, які здійснюють міжнародні перекази від 50$ карткою Mastercard у додатку, можуть виграти сертифікат giftmall на 2000 грн. Щомісяця буде 30 переможців.

Подарунки за міжнародні перекази у застосунку ПУМБ з картками Mastercard

Mastercard разом із ПУМБ запускають вигідну акцію для всіх, хто здійснює міжнародні перекази. Все просто: відправляйте чи отримуйте кошти на картку Mastercard у застосунку ПУМБ і автоматично беріть участь у розіграші цінних подарунків!

Тривалість акції

Акція "Подарунки за міжнародні перекази з Mastercard" діє протягом двох місяців: з травня по червень 2025 року.

Хто може взяти участь

Клієнти ПУМБ, власники карток Mastercard, які здійснюють або отримують міжнародні перекази у мобільному застосунку ПУМБ.

Як взяти участь

  1. Відправте або отримайте міжнародний переказ через застосунок ПУМБ на картку Mastercard®
    1. Сума кожного переказу має бути від 50 доларів США (або еквівалент в іншій валюті, еквівалент рахується по курсу НБУ на день проведення визначення Переможців Акції).

      Кожна така транзакція автоматично бере участь у розіграші призів. 

      Види переказів, які беруть участь:

      • відправка через застосунок ПУМБ з картки Mastercard:SWIFT-перекази Перекази з валютного рахунку на картку іноземного банку;
        • отримання через застосунок ПУМБ на картку Mastercard:MoneyGram/ Western Union/Ria,/IntelExpress/ Payoneer або TransferGo.

          Пам’ятайте на вказані перекази діють ліміти та обмеження встановлені у ПП НБУ № 18.

          Що можна виграти

          Щомісяця розігрується 30 електронних сертифікатів giftmall номіналом  2 000 грн.

          Чим більше переказів – тим більше шансів на виграш!

          60 переможців отримають сповіщення про виграш та інформацію, як скористатися сертифікатом на свій мобільний телефон.

          Відправляйте та отримуйте міжнародні перекази на картки Mastercard у ПУМБ, користуйтеся зручними сервісами та отримуйте приємні бонуси! 

          Деталі та правила акції тут

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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