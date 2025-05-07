Подарунки за міжнародні перекази у застосунку ПУМБ з картками Mastercard
Київ • УНН
З травня по червень 2025 року клієнти ПУМБ, які здійснюють міжнародні перекази від 50$ карткою Mastercard у додатку, можуть виграти сертифікат giftmall на 2000 грн. Щомісяця буде 30 переможців.
Mastercard разом із ПУМБ запускають вигідну акцію для всіх, хто здійснює міжнародні перекази. Все просто: відправляйте чи отримуйте кошти на картку Mastercard у застосунку ПУМБ і автоматично беріть участь у розіграші цінних подарунків!
Тривалість акції
Акція "Подарунки за міжнародні перекази з Mastercard" діє протягом двох місяців: з травня по червень 2025 року.
Хто може взяти участь
Клієнти ПУМБ, власники карток Mastercard, які здійснюють або отримують міжнародні перекази у мобільному застосунку ПУМБ.
Як взяти участь
- Відправте або отримайте міжнародний переказ через застосунок ПУМБ на картку Mastercard®
- Сума кожного переказу має бути від 50 доларів США (або еквівалент в іншій валюті, еквівалент рахується по курсу НБУ на день проведення визначення Переможців Акції).
Кожна така транзакція автоматично бере участь у розіграші призів.
Види переказів, які беруть участь:
- відправка через застосунок ПУМБ з картки Mastercard:SWIFT-перекази Перекази з валютного рахунку на картку іноземного банку;
- отримання через застосунок ПУМБ на картку Mastercard:MoneyGram/ Western Union/Ria,/IntelExpress/ Payoneer або TransferGo.
Пам’ятайте на вказані перекази діють ліміти та обмеження встановлені у ПП НБУ № 18.
Що можна виграти
Щомісяця розігрується 30 електронних сертифікатів giftmall номіналом 2 000 грн.
Чим більше переказів – тим більше шансів на виграш!
60 переможців отримають сповіщення про виграш та інформацію, як скористатися сертифікатом на свій мобільний телефон.
Відправляйте та отримуйте міжнародні перекази на картки Mastercard у ПУМБ, користуйтеся зручними сервісами та отримуйте приємні бонуси!
Деталі та правила акції тут