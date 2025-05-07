Подарки за международные переводы в приложении ПУМБ с картами Mastercard
Киев • УНН
С мая по июнь 2025 года клиенты ПУМБ, осуществляющие международные переводы от 50$ картой Mastercard в приложении, могут выиграть сертификат giftmall на 2000 грн. Каждый месяц будет 30 победителей.
Mastercard вместе с ПУМБ запускают выгодную акцию для всех, кто осуществляет международные переводы. Все просто: отправляйте или получайте средства на карту Mastercard в приложении ПУМБ и автоматически участвуйте в розыгрыше ценных подарков!
Продолжительность акции
Акция "Подарки за международные переводы с Mastercard" действует в течение двух месяцев: с мая по июнь 2025 года.
Кто может принять участие
Клиенты ПУМБ, владельцы карт Mastercard, которые осуществляют или получают международные переводы в мобильном приложении ПУМБ.
Как принять участие
- Отправьте или получите международный перевод через приложение ПУМБ на карту Mastercard®
- Сумма каждого перевода должна быть от 50 долларов США (или эквивалент в другой валюте, эквивалент считается по курсу НБУ на день проведения определения Победителей Акции).
Каждая такая транзакция автоматически участвует в розыгрыше призов.
Виды переводов, которые участвуют:
- отправка через приложение ПУМБ с карты Mastercard:SWIFT-переводы Переводы с валютного счета на карту иностранного банка;
- получение через приложение ПУМБ на карту Mastercard:MoneyGram/ Western Union/Ria,/IntelExpress/ Payoneer или TransferGo.
Помните, на указанные переводы действуют лимиты и ограничения, установленные в ПП НБУ № 18.
Что можно выиграть
Ежемесячно разыгрывается 30 электронных сертификатов giftmall номиналом 2 000 грн.
Чем больше переводов – тем больше шансов на выигрыш!
60 победителей получат уведомление о выигрыше и информацию, как воспользоваться сертификатом на свой мобильный телефон.
Отправляйте и получайте международные переводы на карты Mastercard в ПУМБ, пользуйтесь удобными сервисами и получайте приятные бонусы!
Детали и правила акции здесь