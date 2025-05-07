Подарки за международные переводы в приложении ПУМБ с картами Mastercard

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений
Эксклюзив
15:37 • 11088 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
15:25 • 17232 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
14:38 • 19120 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 26745 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
13:29 • 26942 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 31115 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
7 мая, 10:29 • 76188 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

7 мая, 10:06 • 85620 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
7 мая, 09:50 • 80719 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
7 мая, 09:39 • 73942 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярные новости

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 46146 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 60270 просмотра

Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь

7 мая, 07:28 • 13035 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 31662 просмотра

В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

13:08 • 16535 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 76192 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 85625 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 80724 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 73949 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 104056 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 10888 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 58021 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 108019 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 104617 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 115628 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Подарки за международные переводы в приложении ПУМБ с картами Mastercard

Киев • УНН

 • 94 просмотра

С мая по июнь 2025 года клиенты ПУМБ, осуществляющие международные переводы от 50$ картой Mastercard в приложении, могут выиграть сертификат giftmall на 2000 грн. Каждый месяц будет 30 победителей.

Подарки за международные переводы в приложении ПУМБ с картами Mastercard

Mastercard вместе с ПУМБ запускают выгодную акцию для всех, кто осуществляет международные переводы. Все просто: отправляйте или получайте средства на карту Mastercard в приложении ПУМБ и автоматически участвуйте в розыгрыше ценных подарков!

Продолжительность акции

Акция "Подарки за международные переводы с Mastercard" действует в течение двух месяцев: с мая по июнь 2025 года.

Кто может принять участие

Клиенты ПУМБ, владельцы карт Mastercard, которые осуществляют или получают международные переводы в мобильном приложении ПУМБ.

Как принять участие

  1. Отправьте или получите международный перевод через приложение ПУМБ на карту Mastercard®
    1. Сумма каждого перевода должна быть от 50 долларов США (или эквивалент в другой валюте, эквивалент считается по курсу НБУ на день проведения определения Победителей Акции).

      Каждая такая транзакция автоматически участвует в розыгрыше призов. 

      Виды переводов, которые участвуют:

      • отправка через приложение ПУМБ с карты Mastercard:SWIFT-переводы Переводы с валютного счета на карту иностранного банка;
        • получение через приложение ПУМБ на карту Mastercard:MoneyGram/ Western Union/Ria,/IntelExpress/ Payoneer или TransferGo.

          Помните, на указанные переводы действуют лимиты и ограничения, установленные в ПП НБУ № 18.

          Что можно выиграть

          Ежемесячно разыгрывается 30 электронных сертификатов giftmall номиналом  2 000 грн.

          Чем больше переводов – тем больше шансов на выигрыш!

          60 победителей получат уведомление о выигрыше и информацию, как воспользоваться сертификатом на свой мобильный телефон.

          Отправляйте и получайте международные переводы на карты Mastercard в ПУМБ, пользуйтесь удобными сервисами и получайте приятные бонусы! 

          Детали и правила акции здесь

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          Новости Бизнеса
          Соединенные Штаты
          Brent
          $61.45
          Bitcoin
          $96,930.30
          S&P 500
          $5,615.55
          Tesla
          $273.12
          Газ TTF
          $34.49
          Золото
          $3,393.19
          Ethereum
          $1,817.33