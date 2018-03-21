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Подання на Савченко ще не внесено до порядку денного регламентного комітету ВР

Подання на Савченко ще не внесено до порядку денного регламентного комітету ВР

Київ • УНН

 • 3722 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Порядок денний засідання Комітету ВР з питань Регламенту станом на ранок не містить пункту про розгляд подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Надії Савченко, пише УНН.

“Є проблема, бо Н.Савченко досі не надала свої пояснення (щодо подання Генпрокурора — ред.). Термін (для надання пояснень — ред.) у неї закінчується завтра (21 марта - ред.). Тому завтра зранку (21 березня — ред.) ми будемо вирішувати це питання і повідомимо, коли саме буде засідання Комітету”, — розповів народний депутат, заступник голови Комітету В.Арешонков.

Якщо ж Н.Савченко надасть свої пояснення сьогодні зранку, то ймовірно, що розгляд подання буде внесено до порядку денного засідання Комітету. Однак, за словами Арешонкова, є ймовірність, що засідання Комітету з розгляду цього питання може відбутися завтра, 22 березня.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.

 

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