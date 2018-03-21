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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 6089 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12768 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59303 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71921 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101645 просмотра

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10 марта, 06:48 • 108976 просмотра

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Представление на Савченко еще не внесено в повестку дня регламентного комитета ВР

Представление на Савченко еще не внесено в повестку дня регламентного комитета ВР

Киев  •  УНН

 • 3720 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Повестка дня заседания Комитета ВР по вопросам Регламента состоянием на утро не содержит пункта о рассмотрении представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, пишет УНН.

"Есть проблема, потому Н.Савченко сих пор не предоставила свои объяснения (по представлению генпрокурора - ред.). Срок (для предоставления объяснений - ред.) у нее заканчивается завтра (21 марта - ред.). Поэтому завтра утром (21 марта - ред.) Мы будем решать этот вопрос и сообщим, когда именно будет заседание Комитета", - рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета В.Арешонков.

Если же Н.Савченко предоставит свои объяснения сегодня утром, то вероятно, что рассмотрение представления будет внесен в повестку дня заседания Комитета. Однако, по словам Арешонкова, есть вероятность, что заседание Комитета по рассмотрению этого вопроса может состояться завтра, 22 марта.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности , задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.

 

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