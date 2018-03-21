Представление на Савченко еще не внесено в повестку дня регламентного комитета ВР

"Есть проблема, потому Н.Савченко сих пор не предоставила свои объяснения (по представлению генпрокурора - ред.). Срок (для предоставления объяснений - ред.) у нее заканчивается завтра (21 марта - ред.). Поэтому завтра утром (21 марта - ред.) Мы будем решать этот вопрос и сообщим, когда именно будет заседание Комитета", - рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета В.Арешонков.

Если же Н.Савченко предоставит свои объяснения сегодня утром, то вероятно, что рассмотрение представления будет внесен в повестку дня заседания Комитета. Однако, по словам Арешонкова, есть вероятность, что заседание Комитета по рассмотрению этого вопроса может состояться завтра, 22 марта.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности , задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.