Подальша дестабілізація політичної ситуації може розгойдати курс гривні - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Подальша дестабілізація політичної ситуації може спричинити розгойдування курсу гривні і може негативно відзеркалитися на економіці України. Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Курс гривні сьогодні вже перетнув відмітку 26 грн за дол. США. Відтак, подальша дестабілізація політичної ситуації загрожує розгойдуванням курсу гривні і відповідними негативними наслідками для економіки України", - сказав він.
О.Чурій пояснив, що на міжбанківський валютний ринок України цього тижня продовжує тиснути політична нестабільність попри наявність сприятливих фундаментальних зовнішніх факторів.
"Хоча Україна продовжує отримувати значні надходження валютної виручки від експортну зернових та олії, а ціни на сталь та залізну руду на світових ринках відновили зростання, загострення політичної напруги викликає нервозність на валютному ринку, що нівелює вплив цих сприятливих чинників", - зазначив заступник голови НБУ.
О.Чурій також запевнив, що Національний банк уважно спостерігає за розвитком ситуації на валютному ринку і має достатній обсяг міжнародних резервів на рівні 15,5 млрд дол. США, щоб згладити надмірні коливання обмінного курсу у разі їх подальшого посилення.