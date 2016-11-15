Дальнейшая дестабилизация политической ситуации может раскачать курс гривни - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Дальнейшая дестабилизация политической ситуации может привести к раскачке курса гривны и может негативно отразиться на экономике Украины. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Курс гривны сегодня уже пересек отметку 26 грн за долл. США. Поэтому дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривны и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины", - сказал он.
О.Чурий пояснил, что на межбанковский валютный рынок Украины на этой неделе продолжает давить политическая нестабильность несмотря на наличие благоприятных фундаментальных внешних факторов.
"Хотя Украина продолжает получать значительные поступления валютной выручки от экспортной зерновых и масла, а цены на сталь и железную руду на мировых рынках возобновили рост, обострение политической напряженности вызывает нервозность на валютном рынке, нивелирует влияние этих благоприятных факторов", - отметил заместитель председателя НБУ .
О.Чурий также заверил, что Национальный банк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5млрд. долл. США, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса в случае их дальнейшего усиления.