Початок розслідування судом ООН анексії Криму очікується цього року - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Є очікування, що у 2020 році прокурор Міжнародного кримінального суду почне розслідування за фактом анексії Криму. Про це під час презентації дослідження "Окупація Криму: без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних" зазначив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент УНН.
"Чому ми сподіваємося на 2020 рік? Тому що під час останнього спілкування з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду стало зрозуміло, що фіналізується вже ситуація. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації і вже в поточному році може бути розпочато офіційне розслідування за фактом захоплення Криму", - зазначив він.
Окрім того, він зазначив, що наразі за фактом анексії Криму заплановано багато роботи.
"Зараз заплановано багато роботи: систематизація, фото/відео, свідків, робота з ними, очевидців подій, жертв. З цивільного населення, хто використовувався в якості живих щитів та переміщений зараз на підконтрольну Україні територію. Заплановано цілу низку заходів, разом з СБУ будемо розслідувати, сподіваюся результати не змусять себе чекати", - додав він.
Нагадаємо, Україна подала до Міжнародного кримінального суду докази використання РФ кримчан як "живих щитів".
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом додаткові санкції ЄС до окремих осіб, які сприяли анексії Криму.