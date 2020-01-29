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Начало расследования судом ООН аннексии Крыма ожидается в этом году - прокурор

Киев • УНН

 • 15793 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Есть ожидания, что в 2020 году прокурор Международного уголовного суда начнет расследование по факту аннексии Крыма. Об этом во время презентации исследования "Оккупация Крыма: без знаков, без имени, прячась за спинами гражданских" отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент УНН.

Начало расследования судом ООН аннексии Крыма ожидается в этом году - прокурор

"Почему мы надеемся на 2020 год? Потому что во время последнего общения с Офисом прокурора Международного уголовного суда стало понятно, что финализируется уже ситуация. Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации и уже в текущем году может быть начато официальное расследование по факту захвата Крыма", - отметил он.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время по факту аннексии Крыма запланировано много работы.

"Сейчас запланировано много работы: систематизация, фото/видео, свидетелей, работа с ними, очевидцев событий, жертв. Из гражданского населения, кто использовался в качестве живых щитов и перемещен сейчас на подконтрольную Украине территорию. Запланирован целый ряд мероприятий, вместе с СБУ будем расследовать, надеюсь результаты не заставят себя ждать ", - добавил он.

Напомним, Украина подала в Международный уголовный суд доказательства использования РФ крымчан как "живых щитов".

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом дополнительные санкции ЕС к отдельным лицам, которые способствовали аннексии Крыма.

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