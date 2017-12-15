Початок роботи нового складу ВСУ не свідчить про завершення судової реформи - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Початок роботи нового складу Верховного суду України не означає про завершення судової реформи.
Про це сьогодні під час урочистостей з цієї нагоди заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Початок роботи Верховного суду ще не означає завершення судової реформи — у нас попереду дуже багато роботи , у нас на черзі — створення антикорупційного суду”, — сказав П.Порошенко.
Він подякував Венеційській комісії, депутатам Верховної Ради, уряду, громадськості за участь у створенні нового Верховного суду.
“Рішення приходилося приймати непрості... Але незалежна і відповідальна судова система є ключовою для держави”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, відсьогодні 115 суддів нового Верховного Суду розпочинають роботу.