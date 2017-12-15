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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 12787 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100749 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102731 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103016 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103612 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106026 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112767 просмотра

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Начало работы нового состава ВСУ не означает завершение судебной реформы - Порошенко

Начало работы нового состава ВСУ не означает завершение судебной реформы - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 8671 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Начало работы нового состава Верховного суда Украины не означает завершение судебной реформы. Об этом сегодня во время торжеств по этому случаю заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

“Начало работы Верховного суда еще не означает завершения судебной реформы — у нас впереди очень много работы, у нас на очереди — создание антикоррупционного суда”, — сказал П.Порошенко.

Он поблагодарил Венецианскую комиссию, депутатов Верховной Рады, правительство, общественность за участие в создании нового Верховного суда.

“Решение приходилось принимать непростые... Но независимая и ответственная судебная система является ключевым для государства”, — отметил Президент.

Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня 115 судей нового Верховного Суд в начинают работу.

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