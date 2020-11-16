Початок робочого тижня у Києві: на всіх мостах утворилися затори

Затори утворилися на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Любомира Гузара, вулиці Борщагівській, Повітрофлотському проспекті.

Окрім того, рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, вулиці Саксаганського, вулиці Басейній, вулиці Льва Толстого, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицькій та вулиці Грушевського.

На лівому березі Києва затори помітні на проспекті Романа Шухевича, проспекті Визволителів, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Південному, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому та на Північному мостах рух ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 16 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол.