Начало рабочей недели в Киеве: на всех мостах образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:10, движение транспорта затруднено на всех мостах в направлении правого берега, а также на улицах на проспектах на подъезде к центру города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Любомира Гузара, улице Борщаговской, Воздухофлотском проспекте.
Кроме того, движение транспорта затруднено на проспекте Победы, улице Саксаганского, улице Бассейной, улице Льва Толстого, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкой и улице Грушевского.
На левом берегу Киева пробки заметны на проспекте Романа Шухевича, проспекте Освободителей, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Южном, мосту Метро, мосту Патона, Дарницком и на Северном мостах движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 16 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл.