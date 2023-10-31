Початок листопада принесе похолодання - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні цього тижня очікується зниження температури - 2 листопада похолодання на 3-6°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 31 жовтня без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ, у середу, 1 листопада, у більшості областей пройдуть помірні дощі.
Уночі та вранці 31 жовтня у південних областях місцями туман; вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, завтра в Карпатах пориви 19-24 м/с, післязавтра, 2 листопада, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-14°, у східних областях 4-10° тепла, удень 14-20°, на півдні країни до 24°, 1 листопада в західних та північних областях 11-16°.
2 листопада в Україні переважно без опадів, вітер послабшає, очікується зниження температури на 3-6°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-12°, вдень 18-20°.