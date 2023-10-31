Начало ноября принесет похолодание - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине на этой неделе ожидается снижение температуры - 2 ноября похолодание на 3-6°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 31 октября без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь, в среду, 1 ноября, в большинстве областей пройдут умеренные дожди.
Ночью и утром 31 октября в южных областях местами туман; ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, завтра в Карпатах порывы 19-24 м/с, послезавтра, 2 ноября, в Украине местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-14°, в восточных областях 4-10° тепла, днем 14-20°, на юге страны до 24°, 1 ноября в западных и северных областях 11-16°.
2 ноября в Украине преимущественно без осадков, ветер ослабеет, ожидается снижение температуры на 3-6°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-12°, днем 18-20°.