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Поблизу узбережжя Туреччини нафтовий танкер рф зіткнувся з катером

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Поблизу узбережжя Туреччини нафтовий танкер Karakuz, що плив до Греції під російським прапором, зіткнувся з човном. На борту легкомоторного судна перебували двоє осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке видання Sabah.

Поблизу узбережжя Туреччини нафтовий танкер рф зіткнувся з катером

Деталі

Як зазначають журналісти, інцидент стався 25 серпня близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря. Капітан 140-метрового танкера повідомив про аварію берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир та рятувальну шлюпку.

Наголошується, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, однак катер зазнав пошкоджень. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.

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