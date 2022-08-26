Поблизу узбережжя Туреччини нафтовий танкер рф зіткнувся з катером

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Як зазначають журналісти, інцидент стався 25 серпня близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли, що сполучає Мармурове та Егейське моря. Капітан 140-метрового танкера повідомив про аварію берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир та рятувальну шлюпку.

Наголошується, що внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, однак катер зазнав пошкоджень. Легкомоторне судно відбуксирували до турецького півострова Галліполі.

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